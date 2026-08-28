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28.08.2026 06:37:00
Canadian Uranium zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Canadian Uranium hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.010 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.ch
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