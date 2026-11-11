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11.11.2026 19:08:00

Canadian Stocks Showing Notable Move Back To The Upside

(RTTNews) - Following the pullback seen during the previous session, Canadian stocks have shown a notable move back to the upside during trading on Wednesday.

The benchmark S&P/TSX Composite Index has moved steadily higher over the course of the session. The index has climbed 301.74 points or 0.8 percent to 36,472.19, more than offsetting the drop seen during Tuesday's session.

Technology stocks have helped lead the rebound on Bay Street, with the S&P/TSX Capped Information Technology Index surging by 2.6 percent.

The strength in the sector comes amid a positive reaction to quarterly results from neocloud company CoreWeave (CRWV).

Shares of CoreWeave are soaring by nearly 26 percent on Wall Street after the company reported better-than-expected third quarter results and raised its full-year revenue guidance.

A significant rebound by the price of crude oil is also contributing to substantial strength among energy stocks, as reflected by the 2.2 percent jump by the S&P/TSX Capped Energy Index.

Most of the other major sectors are showing more modest moves on the day, with some traders likely away from their desks due to the Remembrance Day holiday.

In eigener Sache

Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’640.95 19.79 STBNIU
Short 15’957.56 13.86 SXJB6U
Short 16’567.64 8.85 S1BPHU
SMI-Kurs: 15’053.86 11.11.2026 17:31:24
Long 14’392.59 19.53 S1OTBU
Long 14’077.55 13.92 SABJEU
Long 13’457.54 8.87 SJBMDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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