Canadian Stocks Showing Notable Move Back To The Upside

(RTTNews) - Following the pullback seen during the previous session, Canadian stocks have shown a notable move back to the upside during trading on Wednesday.

The benchmark S&P/TSX Composite Index has moved steadily higher over the course of the session. The index has climbed 301.74 points or 0.8 percent to 36,472.19, more than offsetting the drop seen during Tuesday's session.

Technology stocks have helped lead the rebound on Bay Street, with the S&P/TSX Capped Information Technology Index surging by 2.6 percent.

The strength in the sector comes amid a positive reaction to quarterly results from neocloud company CoreWeave (CRWV).

Shares of CoreWeave are soaring by nearly 26 percent on Wall Street after the company reported better-than-expected third quarter results and raised its full-year revenue guidance.

A significant rebound by the price of crude oil is also contributing to substantial strength among energy stocks, as reflected by the 2.2 percent jump by the S&P/TSX Capped Energy Index.

Most of the other major sectors are showing more modest moves on the day, with some traders likely away from their desks due to the Remembrance Day holiday.