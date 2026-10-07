Canadian Stocks Show Significant Move Back To The Downside

(RTTNews) - After moving mostly higher over the two previous sessions, Canadian stocks showed a significant move back to the downside during trading on Wednesday.

The benchmark S&P/TSX Composite Index fell sharply in early trading and remained firmly negative throughout the day before closing down 607.65 points or 1.7 percent at 35,041.86.

With the sharp pullback on the day, the S&P/TSX Composite Index more than offset the gains posted over the past two days, falling to its lowest closing level in well over two months.

Weakness among gold stocks weighed on Bay Street, with the S&P/TSX Global Gold Index plunging by 3 percent amid a steep drop by the price of the precious metal.

Financial stocks also showed a significant move to the downside, dragging the S&P/TSX Capped Financial Index down by 2.3 percent.

Industrial and technology stocks also saw considerable weakness, while healthcare and consumer staples stocks bucked the downtrend.