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09.10.2026 22:27:34
Canadian Stocks Rally As Weaker-Than-Expected Jobs Data Eases Rate Hike Concerns
(RTTNews) - After ending the previous session moderately higher, Canadian stocks showed a more significant move to the upside during trading on Friday.
The benchmark S&P/TSX Composite Index jumped 519.24 points or 1.5 percent to 35,664.62, continuing to regain ground after ending Wednesday's trading at its lowest closing level in well over two months.
The rally on Bay Street came following the release of a report from Statistics Canada showing Canadian employment unexpectedly decreased for the second consecutive month in September.
The report said Canadian employment fell by 68,000 jobs in September, while the unemployment rate crept up by 0.1 percentage points to 6.5 percent.
The decrease in employment surprised economists but may have eased concerns about the Bank of Canada raising interest rates in the near term.
Gold stocks helped lead the way higher amid a sharp increase by the price of the precious metal, with the S&P/TSX Global Gold Index spiking by 2.9 percent.
Substantial strength was also visible among technology stocks, as reflected by the 2.9 percent surge by S&P/TSX Capped Information Technology Index.
Consumer discretionary, financial and energy stocks also turned in strong performance on the day, while telecom stocks moved sharply lower.
The S&P/TSX Capped Communication Services Index plummeted by 4.2 percent amid concerns about increase competition from SpaceX.
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