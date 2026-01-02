|
Canadian Stocks Finish Choppy Trading Day Mostly Higher
(RTTNews) - Canadian stocks showed a lack of direction over the course of the first trading day of 2026 on Friday before eventually end the day mostly higher.
The benchmark S&P/TSX Composite Index spent the day bouncing back and forth across the unchanged but managed to close firmly in positive territory.
The S&P/TSX Composite Index climbed 170.61 points or 0.5 percent to 31,883.37, snapping a four-day losing streak.
The higher close on Bay Street came as energy stocks moved significantly higher despite a modest decrease by the price of crude oil, driving the S&P/TSX Capped Energy Index up by 1.8 percent.
Considerable strength was also visible among healthcare stocks, as reflected by the 1.9 percent gain posted by the S&P/TSX Capped Health Care Index.
On the other hand, technology stocks showed a notable move to the downside, dragging the S&P/TSX Capped Information Technology Index down by 1.0 percent.
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
Am Freitag blieb der heimische Aktienmarkt feiertagsbedingt geschlossen. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.