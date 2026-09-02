Canadian Premium Sand hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Canadian Premium Sand hat am 31.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Canadian Premium Sand ebenfalls 0.010 CAD je Aktie eingebüsst.

Redaktion finanzen.ch