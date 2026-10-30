Canadian Pacific Kansas City informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Canadian Pacific Kansas City präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 1.04 CAD gegenüber 1.01 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 4.22 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.66 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch