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30.10.2026 06:45:35
Canadian National Railway CFO, EVP Ghislain Houle To Retire In Feb 2027
(RTTNews) - Canadian National Railway Company (CNI, CNR.TO) said Thursday that Ghislain Houle, Executive Vice-President and Chief Financial Officer, will retire effective February 1, 2027. Jamie Lockwood, currently serving as Vice-President, Investor Relations and Special Projects, has been appointed as his successor.
The company said that Houle will remain in his current role through January 31, 2027, to ensure continuity through the company's year-end reporting cycle. He will then serve as Strategic Advisor to the President and Chief Executive Officer or CEO until March 31, 2027, to ensure a smooth transition before his retirement.
Lockwood joined Canadian National Railway in 2008 and has held leadership positions across Finance, Strategy, Investor Relations, and Operations.
On the Toronto Exchange, CNR.TO ended Thursday's trading at C$173.68, down C$0.37 or 0.21 percent.
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Canadian National Railway Co.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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