Canadian Medical Center mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Canadian Medical Center lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0.03 SAR. Im letzten Jahr hatte Canadian Medical Center einen Gewinn von 0.050 SAR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 36.4 Millionen SAR in den Büchern – ein Minus von 12.74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Canadian Medical Center 41.7 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch