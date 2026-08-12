Canadian Medical Center informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Canadian Medical Center hat am 09.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.05 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.010 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 38.7 Millionen SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32.3 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch