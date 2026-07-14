|
14.07.2026 18:37:10
Canadian Market Modestly Higher; Materials Stocks Move Up
(RTTNews) - After a flat start and a subsequent good move up north, Canadian benchmark index S&P/TSX Composite Index came off higher levels on Tuesday, with the mood turning a bit cautious as investors looked ahead to the Canadian central bank's interest rate decision due on Wednesday.
Soft inflation data from the U.S. helped ease concerns about any immediate rate hike by the Federal Reserve and supported the market's upmove. However, escalating tensions in the Middle East limited market's gains.
The S&P/TSX Composite Index was up 90.82 points or 0.26% at 35,343.54 half an hour past noon.
The Materials Capped Index gained more than 1.5%. First Quantum Minerals, Hudbay Minerals, Methanex Corp., Capstone Copper, Ivanhoe Mines, Altius Minerals, Aya Gold & Silver, G. Mining Ventures, Montage Gold Corp., Lundin Mining, Torex Gold Resources, West Fraser Timber and Ero Copper moved up 3.5%-7%.
Mattr Corp shares soared nearly 25% after the company said it expects second-quarter revenue in the range of $390 million to $400 million.
Canfor zoomed 8.5%. Western Forest Products, Interfor, Aecon, NexGen Energy, First Majestic Silver, Richelieu Hardware, Cascades and Brookfield Business Partners gained 1.5%-7%.
Constellation Software, Open Text Corporation, Tilray, CGI Inc., Precision Drilling, Air Canada, Computer Modelling, Cronos Group, Gran Tierra Energy, Element Financial and Secure Energy lost 1.5%-3.6%.
Trading Signals: Barry Callebaut: Bittersüsse Bilanz
Die Rückkehr zum Volumenwachstum macht Barry Callebaut Hoffnung, doch der Schokoladenriese bleibt unter Druck. Schwache Endmärkte, sinkende Umsätze und neue Risiken durch steigende Kakaopreise belasten die Aktie.Weiterlesen!
Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall
Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.
Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich mit leichten Verlusten -- DAX beendet Handel etwas fester -- Asiens Börsen schliesslich im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte am Dienstag in der Verlustzone. Der deutsche Aktienmarkt tendierte letztlich höher. Die Wall Street zeigt sich gespalten. In Asien ging es am Dienstag nach oben.