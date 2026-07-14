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14.07.2026 18:37:10

Canadian Market Modestly Higher; Materials Stocks Move Up

(RTTNews) - After a flat start and a subsequent good move up north, Canadian benchmark index S&P/TSX Composite Index came off higher levels on Tuesday, with the mood turning a bit cautious as investors looked ahead to the Canadian central bank's interest rate decision due on Wednesday.

Soft inflation data from the U.S. helped ease concerns about any immediate rate hike by the Federal Reserve and supported the market's upmove. However, escalating tensions in the Middle East limited market's gains.

The S&P/TSX Composite Index was up 90.82 points or 0.26% at 35,343.54 half an hour past noon.

The Materials Capped Index gained more than 1.5%. First Quantum Minerals, Hudbay Minerals, Methanex Corp., Capstone Copper, Ivanhoe Mines, Altius Minerals, Aya Gold & Silver, G. Mining Ventures, Montage Gold Corp., Lundin Mining, Torex Gold Resources, West Fraser Timber and Ero Copper moved up 3.5%-7%.

Mattr Corp shares soared nearly 25% after the company said it expects second-quarter revenue in the range of $390 million to $400 million.

Canfor zoomed 8.5%. Western Forest Products, Interfor, Aecon, NexGen Energy, First Majestic Silver, Richelieu Hardware, Cascades and Brookfield Business Partners gained 1.5%-7%.

Constellation Software, Open Text Corporation, Tilray, CGI Inc., Precision Drilling, Air Canada, Computer Modelling, Cronos Group, Gran Tierra Energy, Element Financial and Secure Energy lost 1.5%-3.6%.

In eigener Sache

Trading Signals: Barry Callebaut: Bittersüsse Bilanz

Die Rückkehr zum Volumenwachstum macht Barry Callebaut Hoffnung, doch der Schokoladenriese bleibt unter Druck. Schwache Endmärkte, sinkende Umsätze und neue Risiken durch steigende Kakaopreise belasten die Aktie.

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Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.

Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’797.09 19.68 SJUBNU
Short 15’106.75 13.72 SLSB2U
Short 15’650.45 8.97 S1BOOU
SMI-Kurs: 14’241.77 14.07.2026 17:31:48
Long 13’625.85 19.68 SMB1YU
Long 13’316.91 13.85 S1B77U
Long 12’734.40 8.86 SGHBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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