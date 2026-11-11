|
11.11.2026 14:57:04
Canadian Market Might Open Moderatly Up
(RTTNews) - Despite the Federal banking holiday in Canada for the Rememberance day, the Toronto Stock Exchange will open for regular trading on Wednesday.
The S&P 500 Index closed down on 0.38 percent or 20.01 points at 7,520.93 on Tuesday.
Gold futures are gaining 17.8 percent, while Silver Futures are up 1.515 percent.
Early signs suggest that Canadian market might open moderately up on Wednsday.
Further to the Ukraine peace talks in Abu Dhabi, the U.S. envoy will meet Russian President Putin in Moscow and Ukrainine President Volodymyr Zelenskyy in Dublin, for a potential discussions on Wednesday. Reports said that Russia and Ukraine agreed to swap more than 1000 prisoners in the next two to three weeks.
Iran said that an oil tanker was caught fire in Strait of Hormuz, creating fresh tension among investors. Brent crude futures climbed 1.3 percent to $92.74 a barrel.
Asian shares finished mostly up, while European shares are trading higher.
European shares are trading higher. CAC 40 of France is adding 22.77 points or 0.28 percent. DAX of Germany is gaining 189.44 points or 0.72 percent. FTSE 100 of England is progressing 44.80 points or 0.42 percent. Swiss Market Index is declining 34.98 points or 0.23 percent.
Euro Stoxx 50 that provides a Blue-chip representation of supersector leaders in the Eurozone, is up 0.60 percent or 38.26 points at 6,366.13.
The U.S. major averages ended Tuesday in negative territory. The Nasdaq slid 187.26 points or 0.7 percent to 25,065.87, the S&P 500 fell 29.01 points or 0.4 percent to 7,520.93 and the Dow dipped 157.86 points or 0.3 percent to 52,231.89.
On the U.S. economic front, the Jobless Claims for the week will be issued at 8.30 am ET on Thursday. The consensus is 195K, while it was up 189K in the prior week.
The Existing U.S. Home Sales for October is expected on Thursday a 10.00 am ET. The consensus is 3.860 million, while it was up 3.990 million in the prior month. Month-over-month increase in September was 1.5 percent.
Asian stocks ended mostly higher on Wednesday. China's Shanghai Composite index closed 0.46 percent higher at 3,680.64.
Hong Kong's Hang Seng index fell 0.98 percent to 24,315.92.
Japanese markets closed higher. The Nikkei average jumped 1.31 percent to 61,248.59 while the broader Topix index settled 0.92 percent higher at 3,929.39.
Australian markets eked out modest gains. The benchmark S&P/ASX 200 edged up 0.27 percent to 9,153.20 while the broader All Ordinaries index rose 0.25 percent to 9,291.30.
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwergewichte bremsen den SMI aus -- DAX freundlich und weiter in Rekordnähe -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sind am Mittwoch leichte Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich unterdessen höher. Die Börsen in Asien finden keine einheitliche Richtung.