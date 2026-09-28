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28.09.2026 20:42:26

Canadian Market Down Firmly In Negative Territory

(RTTNews) - Despite regaining a good portion of the ground it lost in early trades, the Canadian market remains firmly down in negative territory around mid-afternoon on Monday and looks headed for a weak close as stocks from the materials space continue to reel under severe selling pressure.

Elevated oil prices have rekindled concerns about inflation and further monetary tightening by central banks.

Oil prices climbed higher after U.S. President Donald Trump rejected Iran's latest proposal to reopen the Strait of Hormuz and signaled possible new military strikes after midterm elections.

Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi expressed hopes for a diplomatic solution, but warned the country is prepared for war with the United States to resume.

The benchmark S&P/TSX Composite Index, which tumbled to 25,341.68 in early trades, was down 281.52 points or nearly 0.8% at 35,519.37 a little while ago.

Consumer discretionary, energy, utilities and healthcare stocks are finding good support.

Aris Mining Corporation is down 8.2%. Abrasilver Resource Corp., Aya Gold & Silver, Americas Gold & Silver Corporation, Lundin Gold, K92 Mining, Torex Gold Resources, Agnico Eagle Mines, Equinox Gold Corp., Eldorado Gold, Wheaton Precious Metals and Ssr Mining are down 4%-7%.

BlackBerry is gaining 8.25%. Gildan Activewear has moved up 5.7%, while TransAlta, Transcontinental, Interfor, Canfor, Cronos Group, Western Forest Products, Bausch Health Companies, Canadian Tire Corporation, Methanex, Parex Resources, Canada Goose Holdings, CCL Industries and Enerflex are also up with strong gains.

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Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

18:20 Logo WHS BASF will Evonik: Beginnt jetzt der große Chemie-Umbau?
17:00 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
13:38 BNP Paribas: Stock-Picking statt Indexinvestment
09:27 Marktüberblick: Ölpreise steigen wieder
09:12 Österreichische Industrie zwischen West- und Osteuropa
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24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’557.01 19.64 SRB97U
Short 14’845.85 13.95 SXBVXU
Short 15’406.43 8.94 SIBJOU
SMI-Kurs: 13’942.91 28.09.2026 17:30:29
Long 13’401.34 19.37 S1B77U
Long 13’105.81 13.74 S5BOUU
Long 12’555.54 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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