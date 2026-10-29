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29.10.2026 06:37:00
Canadian Imperial Bank Of Commerce Un: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Canadian Imperial Bank Of Commerce Un hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.71 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.840 CAD je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 1.99 Milliarden CAD gegenüber 1.77 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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