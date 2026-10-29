Canadian Imperial Bank Of Commerce Un: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Canadian Imperial Bank Of Commerce Un hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.71 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.840 CAD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 1.99 Milliarden CAD gegenüber 1.77 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch