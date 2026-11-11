Canadian Imperial Bank Of Commerce Un vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Canadian Imperial Bank Of Commerce Un hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7.27 CAD gegenüber 4.09 CAD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Canadian Imperial Bank Of Commerce Un im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40.75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.93 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 9.89 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch