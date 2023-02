Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) hat am 24.02.2023 die Bilanz zum am 31.01.2023 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 1.94 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) noch ein Gewinn pro Aktie von 2.04 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 5.93 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.50 Milliarden CAD umgesetzt.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 1.71 CAD hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 5.71 Milliarden CAD erwartet.

Redaktion finanzen.ch