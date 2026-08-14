Canadian Equipment Rentals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Canadian Equipment Rentals veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 67.65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.7 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch