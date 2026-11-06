Canadian Equipment Rentals: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Canadian Equipment Rentals hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 66.67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 26.7 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16.0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch