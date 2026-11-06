Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Trust Units stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Trust Units präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.13 CAD. Im Vorjahresquartal hatten 0.170 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 246.6 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 252.3 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch