Canadabis Capital Slips To Loss In Q1
(RTTNews) - Canadabis Capital Inc. (CANB.V) reported that its net loss for the first quarter was C$128,539 or break even per share compared to net income of C$321,569 or break even per share last year.
Net revenues were C$3.26 million down from $5.09 million in the previous year.
The company also confirmed that it has received approval from the TSX Venture Exchange to satisfy the upcoming interest payment on its outstanding convertible debentures through the issuance of common shares in lieu of cash, in accordance with the terms of the debenture indenture and applicable Exchange policies. A total of 2.77 million common shares will be issued on December 31, 2025 in settlement of this interest payment and will be subject to a hold period of four months and one day from the date of issuance.
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
