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31.08.2026 23:00:00

Canada Tariffs Deepen North America’s Steel and Aluminum Squeeze

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The renewed trade war between the United States and Canada adds even more uncertainty to the complex steel and aluminum supply chains critical for heavy manufacturing and North America’s automotive industry. Last week’s breakdown in trade talks led to a quick escalation of tariffs and counter-tariffs, which the two close trading partners announced on each other’s imports. The trade war escalation will hit trade in key metals such as steel and aluminum and force producers and importers to seek longer-term solutions to the heightened…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

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