Canada Packers stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Canada Packers hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Canada Packers vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.95 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.790 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8.75 Prozent auf 431.7 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 473.2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch