Canaccord Genuity Group hat am 15.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.25 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -2.040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 604.0 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 535.8 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch