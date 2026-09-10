Canaan A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Canaan A liess sich am 08.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Canaan A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.14 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.030 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 31.9 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 68.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 100.6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch