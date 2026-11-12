Canaan A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Canaan A hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.01 USD. Im letzten Jahr hatte Canaan A einen Gewinn von -0.050 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 14.6 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 90.32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Canaan A 150.7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch