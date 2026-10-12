Can Fin Homes: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Can Fin Homes hat sich am 09.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 20.62 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 18.88 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.31 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7.79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Can Fin Homes einen Umsatz von 10.49 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch