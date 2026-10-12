CAN DO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CAN DO gab am 09.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4.89 JPY. Im Vorjahresviertel hatte CAN DO 22.66 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 21.95 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.42 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch