CAMUS ENGINEERING CONSTRUCTION äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 25.00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CAMUS ENGINEERING CONSTRUCTION 59.00 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 73.84 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 14.96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 64.23 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch