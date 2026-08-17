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17.08.2026 06:37:00
CAMUS ENGINEERING CONSTRUCTION: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
CAMUS ENGINEERING CONSTRUCTION hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei 146.00 KRW. Im letzten Jahr hatte CAMUS ENGINEERING CONSTRUCTION einen Gewinn von 93.00 KRW je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 109.25 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 77.13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CAMUS ENGINEERING CONSTRUCTION einen Umsatz von 61.68 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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