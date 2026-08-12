Camtek: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Camtek äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.46 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Camtek im vergangenen Quartal 133.2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8.04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Camtek 123.3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch