Camtek stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Camtek hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.84 USD. Im Vorjahresviertel waren -1.160 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 161.3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Camtek 126.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch