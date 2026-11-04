Camping World informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Camping World hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3.09 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1.58 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 12.36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.81 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch