Camlin Fine Sciences: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Camlin Fine Sciences hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Camlin Fine Sciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1.65 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.530 INR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22.74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.20 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 4.24 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch