Camex: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Camex hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.02 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.270 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 453.0 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 372.2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch