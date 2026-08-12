Camex stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Camex hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.37 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.850 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Camex im vergangenen Quartal 408.3 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18.78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Camex 343.7 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch