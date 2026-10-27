Camel Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Camel Group hat am 24.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.06 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.070 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Camel Group mit einem Umsatz von insgesamt 3.79 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.15 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 8.64 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch