Camden National verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Camden National lud am 27.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 1.34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Camden National 1.25 USD je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1.30 Prozent auf 93.8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 95.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch