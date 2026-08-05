Cambuci präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cambuci hat am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.29 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.480 BRL erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 94.1 Millionen BRL – das entspricht einem Abschlag von 5.61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 99.7 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch