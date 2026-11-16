CAMBUCI legte Quartalsergebnis vor

CAMBUCI äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.33 BRL, nach 0.410 BRL im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6.90 Prozent zurück. Hier wurden 98.3 Millionen BRL gegenüber 105.6 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch