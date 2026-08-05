CAMBUCI legte Quartalsergebnis vor

CAMBUCI gab am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.29 BRL gegenüber 0.480 BRL im Vorjahresquartal.

CAMBUCI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 94.1 Millionen BRL abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 99.7 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch