Cambuci hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Cambuci hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Cambuci hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.33 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.410 BRL je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6.90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 98.3 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum waren 105.6 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch