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11.08.2026 06:37:00
Cambricon Technologies A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Cambricon Technologies A äusserte sich am 08.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 2.07 CNY. Im letzten Jahr hatte Cambricon Technologies A einen Gewinn von 1.11 CNY je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cambricon Technologies A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 75.83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.11 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1.77 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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