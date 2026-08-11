Cambricon Technologies A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Cambricon Technologies A äusserte sich am 08.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 2.07 CNY. Im letzten Jahr hatte Cambricon Technologies A einen Gewinn von 1.11 CNY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cambricon Technologies A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 75.83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.11 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1.77 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch