Cambria Gold Mines liess sich am 25.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cambria Gold Mines die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.07 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0.640 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch