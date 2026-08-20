Cambi ASA Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cambi ASA Registered hat am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.10 NOK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.560 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Cambi ASA Registered mit einem Umsatz von insgesamt 264.9 Millionen NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 341.8 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 22.50 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch