Cambi ASA Registered legte Quartalsergebnis vor

Cambi ASA Registered lud am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.18 NOK gegenüber 0.240 NOK im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 269.0 Millionen NOK vermeldet – das entspricht einem Plus von 4.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256.8 Millionen NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch