Calumet stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Calumet hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2.91 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3.61 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Calumet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56.11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.68 Milliarden USD im Vergleich zu 1.08 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch