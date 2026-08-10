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10.08.2026 06:37:00
Calumet: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Calumet lud am 07.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1.09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1.700 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 1.45 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.03 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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