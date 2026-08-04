Callaway Golf Aktie 915786 / US1311931042
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.08.2026 00:24:07
Callaway Golf Q2 Profit Rises
(RTTNews) - Callaway Golf Co. (CALY) on Tuesday reported an increase in profit for the second quarter.
Net income increased to $75.2 million or $0.40 per share from $20.3 million or $0.11 per share a year ago.
Quarterly net sales rose 2.0 percent to $612.2 million from $600.4 million last year, driven by a 4.5 percent increase in the Golf Equipment segment, partially offset by a 3.6 percent decline in the Apparel, Gear and Other segment.
Adjusted earnings from continuing operations rose to $0.39 per share from $0.20 per share.
Looking ahead, Callaway Golf now expects full-year net sales of $2.045 billion to $2.070 billion, compared with its previous outlook of $2.015 billion to $2.070 billion.
Trading Signals: Deutsche Telekom: Chance vor den Zahlen
T-Mobile US liefert Rückenwind, nun muss die Mutter nachlegen. Überzeugt der Konzern am 6. August mit seinen Halbjahreszahlen, könnte die Telekom-Aktie ihr Comeback fortsetzen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Callaway Golf Co.
|
03.08.26
|Ausblick: Callaway Golf präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Callaway Golf verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Callaway Golf stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Callaway Golf Co.
KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich freundlich -- DAX mit neuem Rekordschluss -- Kräftige Gewinne an der Wall Street -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag in Grün. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte ebenfalls Aufschläge. Auch an den US-Börsen dominierten die Bullen. Die Börsen in Fernost tendierten am Dienstag überwiegend mit positiven Vorzeichen.