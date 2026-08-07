Callaway Golf legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Callaway Golf hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.40 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Callaway Golf noch ein Gewinn pro Aktie von 0.110 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 44.87 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 612.2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.11 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch