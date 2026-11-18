Callan JMB hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.44 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.610 USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20.69 Prozent auf 1.2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch